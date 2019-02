Eleonora, astro nascente della moda: i suoi modelli sfilano alla Milano Fashion Week

La Milano Fashion Week Donna è alle porte e si inaugura il 18 febbraio con l’Opening Milan Fashion Week by Event Savo’, dedicata ai giovani e talentuosi stilisti e designers italiani e stranieri, selezionati per creatività e sartorialità per offrire al pubblico una serata ricca di colore, ricerca e contemporaneità grazie alla Moda, all’Arte e alla Musica.

Tra di loro, anche la giovane stilista casentinese Eleonora Beni, che sfilerà con la collezione del suo brand Marama.

Durante il Pitti a Firenze, Eleonora ha lanciato, nel corso di una sfolgorante serata nella Palazzina Reale, “New Fashion Architect”, lo stile per i professionisti dell’architettura. Stavolta in passerella giovani donne che guardano al mondo prendendo spunto dallo street style nord europeo e strizzano l’occhio al Giappone, portando una ventata di freschezza negli inverni sempre più grigi.

L’Opening Milan Fashion Week by Event Savò, nella location moderna e polifunzionale di Via Pastrengo 14, rappresenta un appuntamento ormai consolidato, anche grazie alla prestigiosa presenza nel parterre del Cavaliere Mario Boselli e di altri nomi del Fashion System Milanese.

“Onorata di essere stata scelta tra tanti giovani e talentuosi stilisti e designers italiani e stranieri per un appuntamento così importante – dichiara Eleonora Beni – al tempo stesso motivata, con l’aspirazione e la responsabilità di rappresentare al meglio le mie creazioni al prestigioso e qualificato pubblico milanese”.

L’evento vanta di una grande macchina organizzativa sotto la direzione artistica di Rosanna Trinchese, la regia delle sfilate è affidata a Stefano Bini, coordinamento backstage è a cura di Denise Denegri, mentre dell’immagine si occuperà il gruppo Rop Hair coordinato da Roberto Rosini con l’accademia Liliana Paduano per il make-up, la fotografia sarà affidata a Tania Volobueva, Dj Rio per la musica e, come sempre, la grande collaborazione di Fashion Channel per le riprese video. E infine, all’Opening Milan Fashion Week grande attesa anche per l’ospite internazionale Danna Leese, cantante gospel ed electro-lounge americana.

MARAMA by Eleonora Beni

Nasce come un brand eclettico che unisce diverse categorie di moda: Ready to wear, high fashion, sportwear e anche beachwear. Per adesso non c'è una categoria predominante se non nel ready to wear in quanto, per il commercio è la parte più forte.

Marama significa LUCE in Maori polinesiano, e inoltre Marama si è chiamata anche la collezione della sfilata della tesi, quindi una fine, ma anche un nuovo inizio.

Marama si rivolge ad un target di clientela medio alto che non rinuncia alla moda, con una forte artigianalità e qualità del prodotto. Il riferimento nel dettaglio di ogni capo è fondamentale. Le collezioni sono prevalentemente uomo- donna, ma non si esclude neppure il bambino. Le collezioni sono le più svariate e con temi diversi, ma l'idea di base è quella di vestire nell'outfit completo e per ogni tipo di occasione. Importante la ricerca del tessuto, dai più classici e raffinati, a quelli più tecnici e all'avanguardia.