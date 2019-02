Pd Bibbiena: "Direzione ancora al lavoro per scegliere il candidato"

L’assemblea dei delegati del Partito Democratico di Bibbiena che si è svolta ieri, aperta dalla relazione della segretaria Luisa Ciabatti, ha deciso di proseguire nella ricerca o nella costruzione di una candidatura unitaria, capace di aggregare la società civile e il mondo del lavoro intorno ad un nuovo progetto di sviluppo della nostra comunità.

Al centro il nodo del programma amministrativo, che deve essere ambizioso e partecipato, perché in esso si possano riconoscere tutte le espressioni sociali, culturali e politiche già impegnate nella promozione del nostro territorio. Infrastrutture, servizi sanitari ospedalieri, unione e razionalizzazione dei servizi, valorizzazione e raccolta differenziata dei rifiuti, moderazione delle tariffe del servizio idrico, promozione turistica, in particolare del centro storico.

Forte in questi ultimi giorni è stata la richiesta di lavorare seriamente per un rapido collegamento stradale con l’area fiorentina, oggi irrinunciabile alla luce dell’avanzato degrado fisico della superstrada E45, ma anche ferroviario verso Arezzo.

Rispetto a coloro che hanno già presentato simboli e candidati l’invito è di rivolgere il loro entusiasmo e le loro energie verso la composizione di una lista unitaria.

L’'assemblea comunale percepisce nella popolazione la richiesta di unità, condivisione, rinnovamento, oltre alla necessità di allargare il consenso e la rappresentanza, anteponendo alle legittime ambizioni personali, comunque da valorizzare, l’interesse collettivo.

Aprirsi, scegliere seguendo principi universali senza imporre, mettersi a disposizione di iniziative civiche per raggiungere la più ampia convergenza.

La grande maggioranza dei delegati, è convinta che vi siano figure di alto profilo umano e professionale che meritano un ulteriore sforzo per creare il clima e i presupposti per un loro impegno, senza nulla togliere a chi è già sceso in campo.

Perché il sindaco è di tutti non il mio, non il tuo, ma il nostro.