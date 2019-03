Mostra del libro per ragazzi. Una settimana di eventi

La Mostra del Libro per Ragazzi continua a stupirci con i suoi tanti eventi.

Domenica 3 marzo alle ore 17 la novellatrice Marina Martinelli presenterà il suo ultimo romanzo “Respira la felicità”. Alla presentazione parteciperà anche la psicoterapeuta Denise Pantuso che supporterà la presentazione del libro con alcune considerazioni sul mondo dell’infanzia e dell’adolescenza incentrato soprattutto sull’ansia dei bambini.

Lunedì 4 marzo il professor Domenico Massaro incontrerà i bambini delle classi quinte della primaria di Bibbiena con il suo fortunato libro per bambini “A spasso con Socrate” il quale lo sta letteralmente portando “a spasso” per tutta l’Italia. Massaro è un noto filosofo che ha fatto della divulgazione la sua missione. Scrive libri di Storia della filosofia per le scuole superiori e romanzi. “A spasso con Socrate è il suo primo libro di filosofia per i più piccoli” e sta avendo un successo straordinario tanto da essere stato invitato in scuole, fondazioni in tutta Italia.

Martedì 7 marzo alle ore 17 si terrà la rubrica “Appunti e spunti di lettura” a cura di Rossana Farini, giornalista, teacher in “Philosophy for children” ed appassionata di letteratura per ragazzi e bambini.

Il 9 marzo alle ore 10.30 la Mostra ospiterà il Presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani che presenterà il suo fortunato libro “La Toscana giorno per giorno”. In quella occasione saranno presenti gli studenti che fanno parte del Consiglio comunale dei Ragazzi.

Tutto il programma è su www.favoledigitali.com