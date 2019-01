M5S Casentino, solidarietà agli ex lavoratori della Granducato Toscana Edilizia Energia

Il Movimento 5 Stelle Casentino ribadisce la più totale solidarietà agli ormai ex lavoratori della GranducatoToscana Edilizia Energia. Sono ex lavoratori perché visto il perdurare della mancanza di pagamenti degli stipendi si son dovuti licenziare sperando di poter accedere agli ammortizzatori sociali. Arriva così alla parola fine una vicenda che si è trascinata per anni tra cambi di proprietà e curatori fallimentari. Ci auguriamo che venga fatta luce sulla vicenda o per lo meno che i responsabili di questa vicenda ne paghino le conseguenze, ma nutriamo seri dubbi. Verrebbe voglia di provare a fare un altro appello alle istituzioni locali ma non vorremmo disturbare, anzi ci rendiamo conto che sotto campagna elettorale sono impegnati in altre cose assai più importanti e funzionali, basta leggere qualsiasi sito di informazione locale per comprendere le priorità delle nostre amministrazioni.

Il Movimento coglie l’occasione per invitare tutti all’incontro settimanale che si svolge il martedì dalle ore 21,00 presso l’albergo ristorante Brogi a Bibbiena (non con cadenza settimanale da verificare sulla pagina Facebook). Tale invito è esteso a tutti i comuni cittadini che vogliano partecipare al cambiamento anche in vista delle prossime elezioni amministrative. E’ previsto settimanalmente un appuntamento anche a Pratovecchio Stia (da verificare sulla pagina Facebook). Per maggiori informazioni consultare le pagine Facebook di Casentino a 5 Stelle e Pratovecchio-Stia 5 Stelle.