La Toscana dei diritti, Eugenio Giani incontra i ragazzi del consiglio comunale di Bibbiena 

Appuntamento con il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani a Bibbiena in occasione della Mostra del libro per Ragazzi. Domani alle ore 10,15 il presidente Giani sarà presso la biblioteca Giovannini dove nel presentare il suo libro “La Toscana giorno per giorno” parlerà della Toscana, la sua storia e i suoi primati e curiosità, rispondendo alle domande dei ragazzi eletti nel consiglio comunale.

A conclusione i ragazzi insieme al presidente e alla Giunta raggiungeranno il Centro Italiano di Fotografia di Autore ( ex carceri di Bibbiena), dove Giani visiterà la mostra e soprattutto scriverà l’incipit della novella “corale”. Tutti i cittadini sono chiamati a completare questo elaborato che verrà pubblicato dall’amministrazione e il ricavato delle vendite andrà al parco letterario Emma Perodi per iniziative con le scuole di tutto il Casentino.

“Con questa iniziativa l’amministrazione di Bibbiena intende celebrare da un lato il centenario dalla morte di Emma Perodi autrice de “Le Novelle della nonna” e dall’altro dare impulso alle iniziative legate al neonato parco Letterario, in un’ottica di collaborazione attiva con la vallata e a favore degli studenti casentinesi”, commenta l’assessore Francesca Nassini che invita “tutti i cittadini a partecipare alla stesura di questa novella. Tutti i partecipanti saranno elencati nella pubblicazione”.