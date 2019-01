Il “Financial Club” di Ubi Banca al centro creativo Casentino

Politica economica, inflazione, spread e rischio-rendimento sono stati i temi al centro dell’incontro “Financial Club”, organizzato da UBI Banca e dagli esperti della società di gestione Pramerica SGR. L’appuntamento, organizzato al Centro Creativo Casentino, è stato indirizzato a oltre ottanta clienti della Banca con un forte rilievo a livello territoriale.

Le parole di apertura all’evento sono state affidate all’architetto Annalisa Baracchi, fondatrice del Centro Creativo Casentino che ha dichiarato: “investire sul Territorio è la nostra missione per creare coesione e fusione, generare incontri e rafforzare identità diverse. I nostri patrimoni che siano culturali o finanziari devono in questa Vallata trovare basi sicure sulle quali crescere e rafforzarsi per generare nuove e più salde economie, economie culturali ed economie di imprese. Per questo il nostro Centro è sempre aperto a collaborazioni e informazioni che portino a questi traguardi”.

A seguire è intervenuto Silvano Manella, responsabile della Macro Area Lazio, Toscana e Umbria che ha affermato: “Ho voluto organizzare questo evento in Casentino per mostrare l’importanza che UBI Banca riserva a questo territorio, supportando le famiglie e il tessuto economico e produttivo di questa vallata. Un sostegno testimoniato quotidianamente anche alle migliaia di aziende clienti e privati a cui abbiamo erogato finanziamenti per 81,4 milioni di euro nel 2018 con una crescita su Arezzo e Provincia di oltre il 30%.”

Nell’evento casentinese, che si inserisce in un tour che la società Pramerica ha svolto nelle principali città italiane, oltre a Luca Scassellati Direttore Territoriale Arezzo e Provincia di UBI Banca, per Pramerica hanno preso la parola Andrea Sanguinetto, Direttore Commerciale e Ario Dario Fassio Responsabile Sales Retail, che hanno fornito ai presenti un quadro esaustivo sulle attuali dinamiche macro economiche e di mercato che possono essere rilevanti per gli investitori.

Pramerica SGR è una società di gestione del risparmio che offre un’ampia e diversificata varietà di soluzioni d’investimento, tra cui gestioni patrimoniali in titoli e in fondi, fondi comuni e sicav, nonché gestioni dedicate alla clientela privata e istituzionale.

Grazie alla collaborazione ultradecennale tra UBI Banca e Pramerica è possibile disporre di un’offerta caratterizzata da una grande varietà di processi di investimento e stili di gestione e gestite da professionisti presenti in quattro continenti, organizzati per area di specialità, e che vantano elevata esperienza.