Bibbiena, nasce un circolo del Movimento Cristiano Lavoratori

Nasce a Bibbiena un circolo del Movimento Cristiano Lavoratori, grazie all'attenzione della Dirigenza Provinciale MCL, per tamponare il disagio sociale economico nonché purtroppo anche sanitario della montagna toscana e delle zone appenniniche più periferiche. Infatti, dati alla mano, le popolazioni delle Terre del Casentino sono sotto tutti i fronti già in ginocchio per la crisi economica, per la denatalità e per la fuga dei giovani negli ultimi anni.

Il neocostituito direttivo del Circolo MCL, rende noto la Direzione Provinciale, ha eletto presidente Padre Ernesto D’Alessio di Bibbiena e assistenti spirituali i Padri Domenicani di Santa Maria del Sasso i quali rappresentano (Propositura e Santuario) le Fonti spirituali ultrasecolari della vallata con l'obbiettivo manifesto della dirigenza locale di operare provvidenzialmente per il raggiungimento delle finalità tipiche di MCL in materia di promozione sociale a sostegno delle famiglie di Bibbiena e del Casentino.